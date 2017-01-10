Мурманская область. Арктика10.01.17 08:38
Юные читатели отправятся в гости к Бабке-Ёжке
12 января в 17.30 в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке состоится литературно-игровое занятие «По лесной дорожке в гости к Бабке-Ёжке».
Дошкольники 5-7 лет студии «Библиодетка» отправятся в гости к Бабке-Ёжке. Ребят ждут сказки, стихи, загадки и игры. Дети откроют секреты, как можно подружиться с Бабкой-Ёжкой и раскрасят её портрет.
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