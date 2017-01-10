Юные читатели отправятся в гости к Бабке-Ёжке

12 января в 17.30 в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке состоится литературно-игровое занятие «По лесной дорожке в гости к Бабке-Ёжке».

Дошкольники 5-7 лет студии «Библиодетка» отправятся в гости к Бабке-Ёжке. Ребят ждут сказки, стихи, загадки и игры. Дети откроют секреты, как можно подружиться с Бабкой-Ёжкой и раскрасят её портрет.