Юные читатели посетили выставку-викторину периодических изданий «Пресс-экспресс»

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке прошло познавательное занятие для любознательных школьников.

Ребята познакомились с интересными журналами: «Geoленок», «Классный журнал», «Чудеса и приключения – детям», «Клепа», «Юный эрудит», «Веселые животные», «Юный натуралист», «Котэлло», «Друг кошек», «Друг собак», «Кошки info», «Машины и механизмы», «Вокруг света» и другими. Маленькие читатели узнали, что такое периодические издания, когда появились первые газеты и журналы, как возник термин «газета» и другие интересные факты из истории прессы.

Юные мурманчане разгадали ребусы, анаграммы, кроссворды и нашли подсказки на страницах журналов. Победили самые внимательные и сообразительные читатели. Ребята пополнили свои знания новыми фактами из разных отраслей знаний, смогли почитать хорошую детскую прессу, а также весело и с пользой провели время.