Мурманская область. Арктика20.02.17 09:00
Юные читатели примут участие в творческой экологической мастерской «Масленичные блины»
22 февраля в 14.00 в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке пройдёт очередная экологическая творческая мастерская в рамках акции «Спасем дерево!» и Года экологии в России.
Цели встречи - научить творчеству, бережному отношению к природе, познакомить с традициями народного праздника. На занятии дети будут делать необычные масленичные блины. Ребята под руководством педагога Центра детского творчества и досуга Русланы Недозоровой смогут принять участие в занятии по изготовлению поделки из бросового материала: листов бумаги, старых журналов, книг, нот, газет.
По итогам занятия в библиотеке будет подготовлена выставка поделок.
Комментарии
Loading...
-Аналитика74% компаний в 2016 году больше увольняли, чем нанимали сотрудниковЗа последний год количество вакансий в арктической зоне РФ увеличилось вдвоеПри поиске работы 69% выпускников с высшим образованием столкнулись с трудностями в связи с отсутствием опыта работы
-Нам интересно Ваше мнение13.02.17: Председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал идею принятия закона о защите чести и достоинства президента РФ, в том числе от нападок в прессе. Ваше отношение к этой инициативе?Проголосовало: 530 человек
-Скоро в эфире16:30Новости. Информационная программа.17:00«Хорошие новости». Информационная программа17:30Новости. Информационная программа.18:00«Умка». Детская программа (6+)18:30Новости. Информационная программа.19:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)
-PRO ДеньгиВ России чаще всего подделывают 5-тысячные купюрыСвежая белокочанная капуста опять «порадовала» северян ростом цен-PRO ВалютуДоллар подрос на 46 копеек, евро – почти на 25 копеекРубль дорожает, поддерживаемый растущей нефтью-PRO ЭнергетикуВыездное совещание о прохождении отопительного периода прошло на котельной «Северная»Колэнерго работает в режиме повышенной готовности-PRO ЖКХДиректор мурманской управляющей компании, работая по чужому паспорту, присвоил около 30,5 млн рублейПлановые отключения в Мурманске на 20 февраля-PRO Нефть и газКрупные запасы нефти обнаружены в южной части Баренцева моря - «DEA»Рынок нефти неустойчив, отменять мораторий на лицензии на шельф в ближайшее время не планируется – Сергей Донской-PRO ЗаконыВ России станет больше бомжей, или Минюст предложил лишать должников единственного жильяС декабря 2017 года для оказания услуг по прерыванию беременности медучреждениям придётся получать лицензию