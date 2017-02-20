Юные читатели совершат экскурсионное авиапутешествие по «Независимой Финляндии»
21 февраля в 11.00 в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке состоится праздничное открытие выставки «Независимая Финляндия», посвященной 100-летнему юбилею независимости страны.
Из импровизированного аэропорта «Библиотеково» состоится «вылет» необычного самолета, который совершит авиаэксурсию над независимой Финляндией. Учащихся дипломатического класса школы №
В секторе литературы на иностранных языках состоится необычное поздравление Финляндии со знаменательной датой, в котором будут участвовать герои финских сказок: Муми-мама. дядюшка Ау, Малышка Мю, Санта-Клаус. Музыкальный коллектив мурманского детского сада № 50 порадует гостей ярким выступлением.
В мероприятии примут участие представители Мурманского отделения генерального консульства Финляндии в г.Санкт-Петербурге, генерального консульства Королевства Норвегия в городе Мурманске.