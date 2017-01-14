Юные гаджиевцы совершили виртуальную прогулку по заповедным местам Мурманской области

В Городской библиотеке города Гаджиево учащиеся школы № 276 совершили виртуальную прогулку по заповедным местам Мурманской области.

Перед «прогулкой» по заповедным местам школьники узнали историю создания Дня заповедников и национальных парков. Погрузиться в атмосферу красоты природы ребятам помогли видеозарисовки о Лапландском и Кандалакшском заповедниках, а также короткометражный фильм «Инари Пасвик». В библиотеке также начала работу выставка о природе севера в литературе.