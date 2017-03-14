Юные инженеры представят Мурманск на соревнованиях по робототехнике

Учащиеся школы № 5 отправятся на соревнования по робототехнике. Они пройдут в рамках Всероссийского молодежного фестиваля «РобоФест» в Москве 15-17 марта. Команда в составе пяти человек получила такую возможность после победы на региональных состязаниях «ИКаР» (инженерные кадры России).

Ребята представят необычную модель – мини-фабрику по изготовлению пельменей. Идея создания конструкции появилась у юных мурманчан после экскурсии на одно из пищевых предприятий города.

– Занятия робототехникой играют большую роль в учебном процессе. Они развивают моторику, усидчивость, помогают приобрести инженерные навыки, расширяют кругозор, – отметила директор средней общеобразовательной школы № 5 Ирина Ускова.

Созданная модель отнюдь не первая, на счету будущих инженеров десятки инновационных разработок. Ребята занимаются в студии прикладных информационных технологий «Креатор» на базе своей школы и уже не раз становились призерами различных соревнований по робототехнике. В их числе муниципальный конкурс «Арктик-робот», региональный фестиваль научно-технического творчества «Юные инженеры Арктики», турнир по робототехнике «РобоАрктика» и многие другие.