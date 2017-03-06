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Мурманская область. Арктика06.03.17 14:01

Юные мурманчане и их родители приняли участие в Дне семейного отдыха «Моя любимая мамочка»

В Мурманском областном краеведческом музее состоялся традиционный день семейного отдыха, приуроченный к Международному женскому дню – 8 Марта.

В мероприятии приняли участие дети дошкольного и младшего школьного возраста с родителями. В постоянной экспозиции «Животный и растительный мир Мурманской области» для них была проведена экскурсия «Забота о потомстве», на которой юные посетители музея смогли познакомиться с повадками животных, обитающих на территории Мурманской области, узнать о том, как заботятся о потомстве зайцы, медведи, лоси, олени и другие обитатели Кольского Севера. После экскурсии ребята приняли участие в мастер-классе и своими руками создали поздравительную открытку «8 Марта!» в технике аппликации.

Гости мероприятия также приняли участие в создании экспресс-выставки «Милой мамочки портрет», нарисовав портрет своих мам. Ребята с удовольствием занимались художественным творчеством самостоятельно, а малышам помогали рисовать портреты и размещать работы на выставочный стенд их родители.

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