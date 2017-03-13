Мурманская область. Арктика13.03.17 08:36
Юные мурманчане примут участие в экологической мастерской «Весенние птицы»
15 марта в 14.00 в Мурманской детско-юношеской библиотеке пройдёт очередное творческое занятие экологической мастерской «Весенние птицы» в рамках акции «Спаси дерево».
Ребята будут мастерить поделки из бросового материала. Продолжением акции будет мероприятие для детей «Накорми птиц» и развешивание самодельных скворечников. Для участия в акции приглашены посетители библиотеки от 7 лет.
Мероприятие направлено на привлечение детей к творческой деятельности и бережному отношению к живой природе.
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