Юные мурманчане примут участие в экологической мастерской «Весенние птицы»

15 марта в 14.00 в Мурманской детско-юношеской библиотеке пройдёт очередное творческое занятие экологической мастерской «Весенние птицы» в рамках акции «Спаси дерево».

Ребята будут мастерить поделки из бросового материала. Продолжением акции будет мероприятие для детей «Накорми птиц» и развешивание самодельных скворечников. Для участия в акции приглашены посетители библиотеки от 7 лет.

Мероприятие направлено на привлечение детей к творческой деятельности и бережному отношению к живой природе.