Юные мурманчане примут участие в мастер-классе «Маленькой елочке холодно зимой»

25 января в 14.00 в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке состоится мастер-класс «Маленькой елочке холодно зимой», приуроченный к экологической акции «Спаси дерево» и Году экологии в России.

Юные умельцы смастерят маленькую елочку из бросовых материалов: остатков цветной и белой бумаги, ярких иллюстраций старых журналов и газет. В начале мероприятия дети увидят на экране елочки, запечатленные кистью живописцев и фотохудожниками, а затем приступят к изготовлению поделки. Мастер-класс проведет Руслана Недозорова, педагог дополнительного образования Центра досуга и семейного творчества города Мурманска.

На занятиях ребята смогут научиться не только творчеству, но и бережному отношению к природным материалам и живой природе.