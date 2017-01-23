Мурманская область. Арктика23.01.17 08:46
Юные мурманчане примут участие в мастер-классе «Маленькой елочке холодно зимой»
25 января в 14.00 в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке состоится мастер-класс «Маленькой елочке холодно зимой», приуроченный к экологической акции «Спаси дерево» и Году экологии в России.
Юные умельцы смастерят маленькую елочку из бросовых материалов: остатков цветной и белой бумаги, ярких иллюстраций старых журналов и газет. В начале мероприятия дети увидят на экране елочки, запечатленные кистью живописцев и фотохудожниками, а затем приступят к изготовлению поделки. Мастер-класс проведет Руслана Недозорова, педагог дополнительного образования Центра досуга и семейного творчества города Мурманска.
На занятиях ребята смогут научиться не только творчеству, но и бережному отношению к природным материалам и живой природе.
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