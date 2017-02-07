Юные мурманчане приняли участие в конкурсе чтецов «Читаем стихи саамских поэтов»

В Мурманской областной специальной библиотеке для слепых и слабовидящих прошел конкурс чтецов «Читаем стихи саамских поэтов». Цель конкурса - раскрытие творческого потенциала у детей, развитие навыков выступления перед аудиторией.

Участники конкурса - воспитанники Мурманской коррекционной школы-интерната № 3 прочитали стихи Октябрины Вороновой, Аскольда Бажанова и Ивана Матрехина. Председатель жюри Сергей Гронский - актер Мурманского драматического театра, заслуженный артист Российской Федерации, отметил высокий уровень подготовки участников поэтического конкурса, правильную технику речи и позитивный настрой.

По итогам конкурса победителями стали – второклассницы Полина Кузмина и Валерия Клевченя, ученица 4 класса Валерия Воропаева, Кирилл Болдин из 6 класса и десятиклассница Анастасия Прилепина.