Юные мурманчане приняли участие в литературном часе «Чудо рядом»

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке для второклассников мурманской средней общеобразовательной школы № 43 состоялся литературный час «Чудо рядом», посвященный творчеству Нины Павловой. Мероприятие было приурочено к 120-летию со дня рождения писательницы и прошло в рамках всероссийской библиотечной акции «Читаем книги Нины Павловой» и Года экологии в России.

Школьники узнали о жизни и творчестве Нины Павловой – талантливой писательницы, автора сказок и рассказов о природе. Ребята познакомились со сказками и рассказами, а также с волнением следили за приключениями маленького мышонка из рассказа «Мышонок заблудился», удивлялись чуду превращения гусеницы в бабочку в рассказе «Большое чудо», вместе с девочкой Галей радовались «живой бусинке». Юные мурманчане также познакомились с вредными привычками австралийских попугайчиков, посмотрели на мир «глазами» дикой пчелы, сокола-сапсана и котенка, узнали о тайнах ландыша и обыкновенного лугового василька и о многих других интересных явлениях и случаях из жизни растений и животных.

В конце мероприятия дети отгадали загадки, ответили на занимательные вопросы и поучаствовали в игре «Знатоки цветов». По окончании литературного часа дети взяли книги для домашнего прочтения и пообещали быть внимательными к окружающей природе, беречь и любить её.