Юные мурманчане приняли участие в литературном часе «За окошком Рождество – это чудо, волшебство»

В областной детско-юношеской библиотеке состоялся литературный час по рождественским легендам «За окошком Рождество – это чудо, волшебство» для учащихся 1-5 классов.

Юные мурманчане познакомились с чудесной историей рождения Иисуса Христа и узнали, зачем Мария и Иосиф отправились в город Вифлеем. Из предания о первой Рождественской ёлке дети узнали, какое произошло чудо, кто и как украсил скромную северную ёлочку. Прочитав стихотворение Александра Черного «Рождественское», ребята выяснили, что не только люди, но и животные радовались рождению младенца.

В завершение занятия всех объединил общий круг, в котором каждый участник пожелал друг другу добра и счастья.