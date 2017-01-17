Мурманская область. Арктика17.01.17 07:30
Юные мурманчане приняли участие в литературном часе «За окошком Рождество – это чудо, волшебство»
В областной детско-юношеской библиотеке состоялся литературный час по рождественским легендам «За окошком Рождество – это чудо, волшебство» для учащихся 1-5 классов.
Юные мурманчане познакомились с чудесной историей рождения Иисуса Христа и узнали, зачем Мария и Иосиф отправились в город Вифлеем. Из предания о первой Рождественской ёлке дети узнали, какое произошло чудо, кто и как украсил скромную северную ёлочку. Прочитав стихотворение Александра Черного «Рождественское», ребята выяснили, что не только люди, но и животные радовались рождению младенца.
В завершение занятия всех объединил общий круг, в котором каждый участник пожелал друг другу добра и счастья.
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