Мурманская область. Арктика16.01.17 08:36
Юные мурманчане раскроют секреты «Чудесного сундучка поделок»
18 января в 14.00 в рамках года экологии в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке состоится творческое занятие в мастерской «Чудесный сундучок поделок».
На занятии юные умельцы от 7 до 14 лет смогут сделать картину с зимним пейзажем и познакомиться с новыми видами творчества. Ребята освоят такие техники прикладного творчества, как торцевание, мокрая аппликация.
Все техники просты, но позволяют создавать интересные, объемные композиции любого размера и на любую тему. Все виды творчества успешно комбинируются друг с другом.
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