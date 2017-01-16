Юные мурманчане раскроют секреты «Чудесного сундучка поделок»

18 января в 14.00 в рамках года экологии в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке состоится творческое занятие в мастерской «Чудесный сундучок поделок».

На занятии юные умельцы от 7 до 14 лет смогут сделать картину с зимним пейзажем и познакомиться с новыми видами творчества. Ребята освоят такие техники прикладного творчества, как торцевание, мокрая аппликация.

Все техники просты, но позволяют создавать интересные, объемные композиции любого размера и на любую тему. Все виды творчества успешно комбинируются друг с другом.