Мурманская область. Арктика17.01.17 07:50
Юные мурманчане раскрыли тайны сказочной Лапландии
В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке прошло мероприятие «Сказки из старой куваксы».
Дети, пришедшие на вечерние посиделки, узнали о таинственной Лапландии, людях, метко стреляющих из лука, о том, что не колдовство саамского народа, а природные условия севера вызывают летом снежную бурю, а зимой волны северного сияния, которые загораются по всему небу.
Ребята познакомились с удивительным героем саамских сказок – Чахкли, который живет в саамском уголке краеведческого отдела, а также с удовольствием отгадали загадки, поиграли в снежки и почитали книги о саамах из фонда Музея детских рукописных книг библиотеки.
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