Юные мурманчане раскрыли тайны сказочной Лапландии

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке прошло мероприятие «Сказки из старой куваксы».

Дети, пришедшие на вечерние посиделки, узнали о таинственной Лапландии, людях, метко стреляющих из лука, о том, что не колдовство саамского народа, а природные условия севера вызывают летом снежную бурю, а зимой волны северного сияния, которые загораются по всему небу.

Ребята познакомились с удивительным героем саамских сказок – Чахкли, который живет в саамском уголке краеведческого отдела, а также с удовольствием отгадали загадки, поиграли в снежки и почитали книги о саамах из фонда Музея детских рукописных книг библиотеки.