Юные мурманчане смастерили рождественского ангела

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке прошло творческое занятие по изготовлению поделки «Рождественский ангел» в технике квиллинг.

Ребята, посещающие творческую мастерскую «Волшебный квиллинг», познакомились с историей происхождения праздника, узнали, о чем рассказал рождественский ангел. Дети с большим вниманием прослушали удивительное и красивое стихотворение Федора Достоевского «Крошку-ангела в сочельник» и познакомились с репродукциями картин художников, обращавшихся к теме Рождества. Участники мастерской рассказали, как помогали родителям готовиться к празднику: украшали дом, елку, пекли с мамами угощения и делали подарки.

Маленьким рукодельникам был представлен образец рождественского ангела, выполненного в технике квиллинг, и показан порядок выполнения поделки, после чего ребята приступили к созданию своего рукотворного ангела.

В конце занятия дети сделали селфи с поделкой «Ангел».