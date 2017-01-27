Юные мурманчане совершили мультимедийную экскурсию по заповедным местам родного края

В Мурманской областной специальной библиотеке для слепых и слабовидящих в рамках Года экологии состоялась мультимедийная экскурсия «Заповедные места родного края».

Участниками мероприятия стали юные читатели - учащиеся Мурманской коррекционной школы-интерната № 3. Они совершили заочную экскурсию по самым красивым уголкам Кольского края, познакомились с сайтами природоохранных организаций Мурманской области, узнали об истории создания Лапландского и Кандалакшского заповедников, их роли в охране окружающей среды Заполярья, а также о созданном на границе с Норвегией заповеднике «Пасвик» - самом маленьком и самом молодом в Кольском Заполярье.