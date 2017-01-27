Мурманская область. Арктика27.01.17 17:26
Юные мурманчане совершили мультимедийную экскурсию по заповедным местам родного края
В Мурманской областной специальной библиотеке для слепых и слабовидящих в рамках Года экологии состоялась мультимедийная экскурсия «Заповедные места родного края».
Участниками мероприятия стали юные читатели - учащиеся Мурманской коррекционной школы-интерната № 3. Они совершили заочную экскурсию по самым красивым уголкам Кольского края, познакомились с сайтами природоохранных организаций Мурманской области, узнали об истории создания Лапландского и Кандалакшского заповедников, их роли в охране окружающей среды Заполярья, а также о созданном на границе с Норвегией заповеднике «Пасвик» - самом маленьком и самом молодом в Кольском Заполярье.
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