Юные мурманчане стали участниками акции «Мой папа – защитник Отечества»

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке состоялась акция «Мой папа – защитник Отечества».

Мастер-класс по изготовлению открыток с поздравлениями стал основным мероприятием акции. Юные мурманчане и их мамы смастерили открытки «Медаль защитнику Отечества» в технике аппликации, выбрав и нарисовав обозначения войск, где служили папы и дедушки, в виде бумажных самолётиков, танков и кораблей.

Участники мероприятия также познакомились с книгами, посвящёнными военнослужащим, прослушав обзор выставки «Наша армия родная», где были представлены: энциклопедия «Военная техника России», книги Вячеслава Лиско «Корабли и подводные лодки. Величайшие битвы, самые известные флотоводцы», Олега Тихомирова «Солдатом быть – Родине служить» и других авторов. Блеснуть знаниями юным мурманчанам и их родителям позволила викторина «Рода и виды войск вооружённых сил Российской Федерации».