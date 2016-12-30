Юные мурманчане выступили в составе сводного Детского хора России на концерте-реквиеме в Государственном Кремлёвском дворце

27 декабря в Москве в Государственном Кремлёвском дворце состоялся концерт-реквием сводного Детского хора России и Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, посвященный памяти жертв катастрофы в небе над Черным морем 25 декабря. В составе тысячеголосого хора выступили десять мурманских юных исполнителей – воспитанников детской музыкальной школы № 5 города Мурманска под руководством преподавателя школы Галины Сыревич.

Традиционное выступление сводного Детского хора в Кремле в канун Нового года было запланировано давно. Ребята со всей страны готовились выступить с радостными, праздничными песнями. Но известие о страшной катастрофе, унесшей жизни 92-х человек, поменяло программу концерта.

Концерт начался с музыки Сергея Прокофьева в исполнении Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением В. Гергиева.

Детский хор в это день исполнил русские народные песни, произведения о Родине, композиции Александры Пахмутовой. Но самым трогательным стало выступление, в котором солировал тенор Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова Вадим Ананьев. Солист ансамбля, не полетевший в тот день с коллективом, исполнил произведение «Зачарованная даль».

Впрочем, в программе Детского хора России все-таки нашлось место новогодним мелодиям. Завершился концерт «Песней о снежинке» из кинофильма «Чародеи».