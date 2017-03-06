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Мурманская область. Арктика06.03.17 08:48

Юные мурмашинцы совершили виртуальное путешествие по тундре вместе с Сампо-Лопаренком

Библиотекари Мурманской областной детско-юношеской библиотеки побывали в гостях у учеников начальной средней школы п. Мурмаши. Дети приняли участие в театрализованном чтении сказки Сакариаса Топелиуса «Сампо-Лопарёнок».

Участники чтений совершили виртуальное путешествие по тундре, где живут саамы, и узнали о коренных северных народах, их традициях и обычаях. Вместе с героем книги Сакариаса Топелиуса - Сампо ребята выполнили задания великана Хийси: нашли следы северных зверей, северные ягоды, поймали рыбу, проверили меткость, наперегонки покатались на оленях и дождались появления солнца.

В театрализованном чтении сказки Сакариаса Топелиуса «Сампо-Лопарёнок» приняли участие более 200 человек.

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