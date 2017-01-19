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Мурманская область. Арктика19.01.17 06:45

Юные полярнинцы приняли участие в часе чтения «Чистая звезда поэзии Рубцова»

Сотрудники Центральной городской библиотеки  им. А.М. Каутского г.Полярный для старшеклассников школы № 2 провели час чтения «Чистая звезда поэзии Рубцова», посвященный творчеству северного поэта.

Юные полярнинцы познакомились с биографией Николая Рубцова, а в прочитанных знаменитых «рубцовских» стихах ребята узнали строки известных песен: «Я буду долго гнать велосипед», «В горнице моей светло…»,  «Я люблю, когда шумят березы», «Листья осенние где-то во мгле мирозданья» и другие.

Школьники также вспомнили любимого поэта Рубцова - Сергея Есенина, прочитав яркие строки из стихотворений великого русского поэта. Интересным фактом для ребят стал тот факт, что Рубцов написал стихотворение «Я умру в крещенские морозы…» незадолго до своей смерти – жизнь поэта оборвалась 19 января 1971 года.

 

 

 

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