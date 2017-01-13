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Мурманская область. Арктика13.01.17 07:50

Юные полярнинцы приняли участие в уроке-презентации «Всё здесь гармония, всё здесь диво…»

В Полярном в Центральной городской библиотеки им. А.М. Каутского состоялся нестандартный урок «Всё здесь гармония, всё здесь диво…», открывающий цикл просветительских мероприятий к Году экологии.

Для школьников 6 и 8 классов полярнинской школы № 2 был проведен урок-презентация, рассказывающий о политике страны в области защиты, охраны, преумножения окружающей нас природы. Ребята познакомились с такими «экологическими» понятиями, как урбоэкология, экологическая культура и экологическая этика.

Юные полярнинцы  посмотрели фотографии  самых масштабных, страшных природных катастроф, вызванных человеком: выброс нефти в воду, пожары, брошенные станции, мусор, свалки автомобилей, а затем узнали об основных экологических проблемах Арктической зоны, являющейся приоритетным направлением во внешней политике России. Специалисты библиотеки рассказали ребятам о современных обществах и международных и российских организациях, которые занимаются спасением и сохранением флоры и фауны.

Завершая мероприятие, библиотекари прочитали  трогательные стихи и отрывки из отечественных произведений о важности сохранения чистоты природы: «Стон земли» Сергея Михалкова, выборки «Записки ружейного охотника Сергея Аксакова, строки Виктора Астафьева, Бориса Ямпольского и других авторов.

 

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