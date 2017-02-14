Юные полярнинцы стали участниками встречи, посвященной 215-летию со дня рождения великого французского поэта Виктора Мари Гюго

Сотрудники Центральной городской библиотеки им. А.М. Каутского г.Полярный провели час чтения «Колосс, поющий среди бури» для семиклассников школы № 2.

Главной темой встречи, посвященной 215-летию со дня рождения великого французского поэта Виктора Мари Гюго, стал роман «Девяносто третий год», рассказывающий о страшном времени для Франции – революционной войне 1793 года. Библиотекари познакомили школьников с самыми волнующими отрывками из романа.

Ребята смогли ощутить дух того времени с помощью медиа-презентации, на которой были продемонстрированы иллюстрации к произведению, портреты писателя, ретрофотографии Франции, картины известных художников, описывающих революцию, сцены сражения и баталий, а также знаменитую картину «Свободу, ведущую народ» художника Эжена Делакруа. Школьники послушали кульминационную сцену романа «Девяносто третий год» – казнь главного героя Говэна, а также стихотворение «Последнее слово».