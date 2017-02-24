Юные северяне примут участие в областном военно-патриотическом турнире «Кадетские игры»

25 февраля в 13.00 в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится областной военно-патриотический турнир «Кадетские игры». Учащиеся школ и кадетских корпусов из Мурманска, Североморска, Гаджиево, Кировска и ЗАТО Видяево будут состязаться в интеллектуальном, спортивном и творческом конкурсах.

В этом году тема турнира – «Герои Морских сражений в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов». Во время конкурса строевой подготовки «Хорош в строю – силен в бою» ребятам будет необходимо выполнить элементы строевой подготовки согласно строевому уставу Вооруженных Сил России. Также участники подготовят выпуск боевого листка, посвященного героям сражений Великой Отечественной войны. В конкурсе «Великие сражения на море» ребята исполнят военно-патриотические литературно-музыкальные композиции, посвященные героическим подвигам на море.

Победители получат кубки и дипломы, все участники конкурса будут награждены дипломами и памятными сувенирами.