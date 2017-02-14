Мурманская область. Арктика14.02.17 14:03
Юные снежногорцы познакомились с традициями саамов
Сотрудники Городской библиотеки «Центр – Книга» провели историко-краеведческую экспедицию «Загадочные люди Севера» для воспитанников объединения «Горенка» дома детского творчества «Дриада» г.Снежногорск.
Ребята познакомились с саамским фольклором, услышали о прародителе саамов – олене Мяндаше, невероятных существах – чахкли, нойдах и сейдах, а также о древних саамских приметах. Дети узнали много нового о творчестве и жизни саамских писателей и поэтов. Юные снежногорцы попытались спеть саамскую песню – йойку, переделать свои имена на саамский лад и разгадать саамские загадки, а после музыкальной паузы все с огромным удовольствием посмотрели фильм «348 секунд о саамах».
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