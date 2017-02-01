Юные зрители Мурманского областного театра кукол научились рисовать объёмные пейзажи перед спектаклем

Уникальный мастер-класс впервые на площадке Мурманского областного театра кукол. Педагоги Детского центра «Тип-топ Академия знаний» раскрыли юным северянам секрет создания объёмных пейзажей. Открытые уроки прошли перед спектаклем «Саамская сказка».

Инструментами для рисования послужили не обычные краски, а не что иное как пена для бритья… Все что нужно для получения 3D красок – клей ПВА, любая пена для бритья (которую можно одолжить у папы) и гуашь. Вместо кисточки ребята использовали обычные ватные палочки. В каких пропорциях смешивать ингредиенты для работы, рассказала педагог Детского центра.

Благодаря уникальной технике, работы получаются объёмными и красочными.

Педагоги Детского центра «Тип-топ Академия знаний» порадуют новыми мастер-классами гостей театра 11 февраля перед показом чудесного, пронизанного волшебством и романтикой спектакля «На восток от солнца, на запад от луны».