Мурманская область. Арктика23.12.16 13:42
Юных мурманчан ждут «Новогодние приключения»
26 декабря в 17.00 в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке состоится театрализованный праздник «Новогодние приключения».
Дошколят Центра раннего развития ждут необычные сказочные приключения и встреча с любимыми героями: Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными персонажами. Маленькие мурманчане поучаствуют в празднике, покажут новогодние костюмы, прочитают стихи, споют и потанцуют. Ребят ждут веселый хоровод и подарки.
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