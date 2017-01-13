Юных зрителей ждёт урок математики по японской методике перед показом спектакля областного театра кукол

15 января в Мурманском областном театре кукол перед показами спектакля «Колобок» педагоги мурманской школы «Соробан» проведут для юных зрителей мастер-класс по технике уникального устного счёта по японской методике.

Такие занятия помогут детям улучшить память, повысить концентрацию и внимание, а также развить воображение.