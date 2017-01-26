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Мурманская область. Арктика26.01.17 15:32

За 2016 год в ЗАТО г. Североморск 7 раз были обнаружены взрывные устройства

В администрации ЗАТО г. Североморска подведены итоги деятельности в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и выполнения мероприятий гражданской обороны в 2016 году и определены задачи на 2017 год.

По информации отдела по делам ГО и ЧС администрации, Североморское звено Мурманская территориальная подсистема РСЧС и гражданская оборона ЗАТО в целом с поставленными задачами справилась. Мероприятия, запланированные на 2016 год, выполнены в полном объеме.

Между тем, избежать предпосылок ЧС в 2016 году на территории ЗАТО не удалось. Так 17 марта 2016 года в связи с возникновением снежных заносов на автомобильной дороге «Автоподъезд к г. Североморск», вызванными неблагоприятными погодными условиями был введен режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера. В течение года 7 раз были обнаружены взрывные устройства. В мероприятиях по проведению разминирования приняли участие органы военного управления и МЧС России.

Благодаря продуманным и организованным действия администрации ЗАТО и органов военного управления, в период с мая – сентябрь 2016 г. на территории ЗАТО и военного лесничества не зарегистрированы случаи лесных и торфяных пожаров. Однако, в 2016 году на территории ЗАТО г. Североморск произошло 25 пожаров, в результате которых один человек погиб и 4 человека получили травмы. Ущерб от пожаров составил 66 тысяч рублей. Не удалось избежать в 2016 году и дорожно-транспортных происшествий. По итогам в ЗАТО г.Североморск произошло 21 ДТП, в результате которых погибло 2 человека.

В октябре 2016 года проведено командно-штабное учение с органом местного самоуправления, с КЧС и ОПБ, эвакокомиссией ЗАТО, органами управления и силами городского звена РСЧС по теме: «Организация эвакуации населения пгт Сафоново при возникновении чрезвычайной ситуации» с проведением ряда показных мероприятий с оценкой «хорошо».

«Более качественно и полно вопросы обучения населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций и обеспечения противопожарной безопасности решались в организациях, - отметил в своем докладе начальник отдела Сергей Ерофеев. – Среди них: МУП «Североморские тепловые сети, МУП «Североморск водоканал», САТП – филиал ПАО «Мурманскавтотранс»».

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