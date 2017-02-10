За 2016 году Колэнерго повысило пропускную способность сетей, обеспечило надёжность и качество электроснабжения населённых пунктов и предприятий региона

Инвестиционная программа филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» по итогам 2016 года выполнена по всем основным показателям. Капитальные вложения в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение энергообъектов составили 464 миллиона рублей, ввод в основные фонды 519 миллионов рублей.

Как пояснил начальник отдела капитального строительства Колэнерго Андрей Клочков, среди ключевых объектов инвестпрограммы техническое перевооружение двух подстанций 110 кВ на улицах Планерная и Шевченко в Мурманске. В результате произведенной замены трёх силовых трансформаторов прирост установленной мощности подстанций увеличен на 45 МВА.

Всего в рамках годовой инвестиционной программы Колэнерго введено в эксплуатацию 24,14 км линий электропередачи и 125,12 МВА трансформаторной мощности.

Реконструкция и строительство линий электропередачи, ввод новой трансформаторной мощности позволяет значительно повысить пропускную способность сетей, обеспечивает надёжность и качество электроснабжения населённых пунктов и предприятий региона, создаёт резерв мощности для технологического присоединения к электрическим сетям новых потребителей.