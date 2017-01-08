За отказ продавца магазина продать спиртное, северянин пригрозил убить её

В дежурную часть ОМВД России по Кольскому району вчера около 22 часов поступило сообщение от продавца-кассира магазина в посёлке Молочный о том, что один из клиентов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожает её убить. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и установили, что ранее не судимый безработный житель Молочного в ходе конфликта, возникшего на почве личных неприязненных отношений, угрожал женщине убийством. Причиной конфликта стал отказ продавца продать ему спиртное.

Подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции. Он признался, что хотел только припугнуть продавца, чтобы она продала ему спиртные напитки. Он не ожидал, что женщина воспримет его слова буквально и вызовет полицию.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту в отношении 57-летнего северянина дознавателем отдела полиции возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.