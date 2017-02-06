За последний год количество вакансий в арктической зоне РФ увеличилось вдвое

Развитие Арктики как одного из приоритетных направлений государственной политики РФ привело к значительному росту спроса на квалифицированных специалистов в различных областях. Эксперты отмечают, что в регионе нужны не просто энтузиасты-романтики, а подготовленные к работе в условиях Севера опытные кадры. Кроме того, в особых климатических условиях крайне востребованными становятся разработки ученых как для освоения Арктики, так и для сохранения её природных условий.

По данным аналитики рекрутингового портала «HeadHunter», количество предложений от работодателей арктических регионов России (на примере Ненецкого, Ямало-Ненецкого, Чукотского автономных округов и Республики Саха) в январе 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось более чем в два раза.

«Основной спрос пришёлся на специалистов из сферы продаж (28% от общего количества вакансий, размещенных в исследуемых регионах в январе 2017 года), добычи сырья (16%), банковской (14%), рабочего персонала (13%) и производства (12%). Большое количество вакансий размещают компании, связанные с добычей газа, нефти, минерального сырья, с разработкой карьеров или с промышленным строительством», - отметили в компании.

Чаще всего компании искали кандидатов с опытом работы от 1 года до 3 лет (40%) и от 3 до 6 лет (32%), при этом 23% предложений были доступны соискателям без опыта работы. При средней зарплате в 60 тысяч рублей встречаются оклады в 174 тысячи рублей для инженера-программиста или 157 тысяч рублей - для инженера отдела горного планирования при работе вахтовым методом. При этом кандидатам часто готовы обеспечить не только питание и проживание, но и услуги прачечной, библиотеки, спортзала.

Доктор экономических наук, руководитель программы подготовки управленческих кадров для Севера и Арктики Президентской академии Вера Сморчкова в разговоре с ТАСС назвала дисбаланс спроса и предложения трудовых ресурсов в территориальном и профессиональном отношении серьёзной проблемой, тормозящей социально-экономическое развитие арктических регионов. По её словам, в целом нет сбалансированной системы подготовки и прогнозов, какие профессии будут востребованы на арктическом рынке труда через 5-7 лет.

Проекты внедрения системности в подготовке кадров для Арктики пока запускаются только в качестве пилотных. Так, в Мурманской области - единственном субъекте Северо-Западного федерального округа - идёт апробация стандарта кадрового обеспечения промышленного роста. В процессе задействованы работодатели, вузы, органы власти и движение «WorldSkills».

Стандарт призван прогнозировать потребность в кадрах и развивать практико-ориентированное обучение, организовать независимую оценку качества подготовки кадров, профориентацию и систему дополнительного образования детей. В настоящее время получено согласие от 6 ведущих предприятий региона на участие в пилотной апробации стандарта, среди них горнодобывающие, судоремонтные и другие компании. В целом пилотная апробация стандарта проходит на территории 21 субъекта РФ.

При решении кадровых проблем в северных регионах не забывают и о представителях коренных народов. Как сообщили ТАСС в департаменте образования Ямало-Ненецкого автономного округа, не первый год идёт подготовка кочевых учителей и воспитателей. «Сегодня в ямальской тундре работают 17 «чумовых» детских садиков и пять школ», - уточнили в департаменте.

А в Якутии для поддержки местного населения власти ставят крупным компаниям условие привлекать местных жителей на работу в первую очередь, сообщил ТАСС глава региона Егор Борисов. «На предприятиях, занимающихся добычей, проблем с кадрами нет. Мы в работе с этими предприятиями ставим только одну задачу, чтобы больше привлекалось местных кадров», - сказал он. результате за последние пять лет «Алроса» привлекла 18 тысяч местных жителей на работу в свою компанию, а «Сургутнефтегаз» - 2 тысячи человек.

Компании-участники арктических проектов – «Норникель», «Роснефть», «Газпром» и другие - всё активнее становятся инициаторами образовательных программ. Пока, по оценке Сморчковой, взаимодействие образовательных учреждений и бизнеса только развивается - всего 5% образовательных программ реализуются вместе с работодателями.

Так, «Норникель» по корпоративным программам по работе со студентами сотрудничает более чем с 15 профильными вузами РФ. Как сообщили ТАСС в пресс-службе компании, в портфеле «Норникеля» уже несколько действующих проектов. Среди них - программа развития человеческого капитала «Покорители Севера», занявшая в 2016 году первое место во Всероссийском конкурсе лучших проектов в области работы с выпускниками и молодыми специалистами.

Она представлена в современном формате образовательной игры сразу по нескольким направлениям: развитие личностных навыков у студентов (soft skills), погружение студентов в бизнес-процессы компании, получение ими новых знаний о производстве, получение знаний о территории и условиях проживания, знакомство с условиями труда и уровнем квалификации, требуемым компанией от сотрудников. В 2016 году в программе приняли участие более 215 студентов, а на производственную практику в «Норникель» было приглашено 360 человек.

Вторая программа компании - Всероссийские чемпионаты по решению бизнес-кейсов «Cup MISIS Case и Cup Technical». В 2016 году в первом чемпионате приняли участие более 200 тыс. студентов из 65 университетов в 25 городах страны, во втором, нацеленном на решение научно-технических практических задач, - свыше 350 тысяч из 250 вузов 35 городов.

Многие вузы уже сейчас задумываются о будущих востребованных в Арктике профессиях. Например, в Тюменском государственном нефтегазовом университете (ТюмГНГУ, бывший ТИУ) в 2000 году была открыта кафедра криологии Земли. Как рассказал ТАСС председатель Тюменского научного центра СО РАН, академик РАН Владимир Мельников, ежегодно она выпускает специалистов в области изучения природных и природно-технических процессов в холодных регионах Земли и управления ими.

В 2016 году в Тюменском госуниверситете (ТюмГУ) была открыта первая в мире кафедра криософии. В состав кафедры привлечены несколько ведущих ученых из США, Мексики, Израиля, Финляндии, Швеции и Норвегии.

Новые направления образования, адаптированные для развития арктической зоны РФ, начали внедряться и в Северо-Восточном федеральном университете (СВФУ), сообщили в пресс-службе вуза. Исторический факультет СВФУ вскоре начнет подготовку магистров по исторической урбанистике.

«В перспективе ближайшего будущего - развитие нефтепереработки, углехимии и других новых отраслей промышленности, применяющих дистанционные методы контроля и управления технологическими процессами», - отметил представитель СВФУ.

В Северном (Арктическом) федеральном университете (САФУ) для продвижения научных разработок учёных и студентов университета открыли Арктический инновационный центр (АИЦ). Было сформировано 24 малых инновационных предприятия, которые внедряют в производство научные результаты. Так, МИП «Стройкомпозит» разработал технологический регламент и составил рецептуру автоклавного ячеистого бетона на основе местного минерального сырья. Построен и выходит на проектную мощность завод-лаборатория по производству автоклавных пенобетонных блоков с современным автоматизированным оборудованием.