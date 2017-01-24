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Мурманская область. Арктика24.01.17 17:35

За три года около 1200 детей Мурманской области получили реабилитационную помощь на базе областного специализированного дома ребенка для детей с органическими поражениями нервной системы

Одним из пунктов рабочей поездки губернатора Мурманской области Марины Ковтун в Апатиты стало посещение одного из ведущих учреждений в своей сфере – областного специализированного дома ребенка для детей с органическими поражениями нервной системы.

Глава региона познакомилась с работой лечебно-оздоровительного корпуса, где расположены комфортабельные палаты для пребывания на курсе реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья с родителями из семей Мурманской области, бассейн, кабинеты дефектологов, психологов, залы ЛФК, массажа, кабинет Монтессори-терапии и музыкальный зал.

Все помещения корпуса оснащены современным реабилитационным оборудованием, в том числе ведущих мировых производителей, коррекционно-педагогическими пособиями, добротной и удобной мебелью. С 2014 по 2016 годы высококлассную реабилитационную помощь здесь получили около 1200 детей с ограниченными возможностями здоровья из семей со всей Мурманской области.

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