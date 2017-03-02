За ущерб в 1,4 млн рублей, причинённый владельцу судна «Альмак», капитану придётся отвечать

Следственными органами Северо-Западного следственного управления на транспорте возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего капитана российского рыбопромыслового судна «Альмак». Ему инкриминируют ч.1 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, в силу занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение крупного ущерба).

Как сообщает Следственный комитет России, в октябре 2016 года норвежский буксир снимал с мели вблизи Тромсё русский траулер «Альмак» с портом-припиской Мурманск.

Судно без хода, застрявшее около 8 вечера, заметили другие моряки, которые сообщили о нём береговым службам. Отмечается, что в инциденте члены экипажа не пострадали, а окружающей среде не был нанесён ущерб. Однако следователи не оставили ситуацию без рассмотрения.

По предварительной версии случившегося ЧП, судно «Альмак» село на мель из-за ошибки 41-летнего шкипера, который управлял траулером в состоянии алкогольного опьянения. У него были взяты пробы крови, для установления наличия в ней алкоголя.

- Он грубо нарушил правила безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, не обеспечив безопасность людей, судна, а также визуальный, технический контроль и наблюдение за безопасным движением судна и его управлением. В результате он допустил посадку судна на мель, чем причинил судовладельцу судна «Альмак» ущерб в размере 1,4 миллиона рублей, - сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ.

В настоящее время расследование продолжается.