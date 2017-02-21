За выдачу справки об отсутствии контакта с инфекционными больными взымали плату

Прокуратурой г.Мончегорска в связи с поступившей жалобой была проведена проверка обоснованности взимания оплаты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в г Мончегорске, г.Оленегорске и Ловозерском районе» за выдачу справки об отсутствии контакта с инфекционными больными.

Как показала проверка, выдача либо отказ в выдаче справки об отсутствии контакта с инфекционными больными напрямую зависит от оплаты гражданами консультационных услуг по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия населения, которые им не оказываются.

Более того, вопросы взимания с отдельных категорий граждан платы за оказание консультационных услуг оставлены на личное усмотрение медицинского статистика, поскольку локальные акты, регламентирующие порядок оказание консультационных услуг, учреждением отсутствуют.

Кроме того, установлено, что какой-либо информации об оказываемых платных консультационных услугах по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия населения, об объёме их предоставления, перечне вопросов, относящихся к данной услуге, в помещении, в том числе на информационном стенде не содержится.

С целью устранения выявленных нарушений и недопущения их впредь прокуратурой г.Мончегорска в адрес федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в г.Мончегорске, г.Оленегорске и Ловозерском районе» внесено представление. Поставлен вопрос о привлечении к ответственности виновных лиц.