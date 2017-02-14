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Мурманская область. Арктика14.02.17 09:54

За звание самой весёлой и находчивой боролись семь сборных команд подразделений УФСИН России по Мурманской области

В Мурманском областном центре дополнительного образования «Лапландия» прошло увлекательное состязание «КВН УИС» среди команд сотрудников подразделений УФСИН России по Мурманской области, приуроченное ко дню образования региональной уголовно-исполнительной системы.

За звание самой весёлой и находчивой боролись семь сборных команд, представляющие основные учреждения и подразделения пенитенциарной системы Заполярья – «Смюрфики» (мурмашинская ИК-16), «Угольный пиар» (мурманская ИК-17), «Фантазёры» (мурмашинская ИК-18), «Тун-тун-тыщ-тун» (ревдинская ИК-23), «Хибинские чахклики» (апатитский СИЗО-2), «Окей» (Отдел по конвоированию), «Минимум» (сборная КП-24 и УИИ г.Оленегорска).

В связи с недавним столетним юбилеем Мурманска КВН проходил под названием «Городу век». А самодеятельным артистам пришлось посоревноваться в 4 конкурсах: «Приветствие», «Разминка», «Музыкальное домашнее задание», «Конкурс одной песни».

Учитывая заявленную в названии профессиональную специализацию конкурса, соперники пытались покорить сердца строгого, но справедливого жюри соответствующими шутками, основанными на буднях своей повседневной службы.

Запомнилась зрителям виртуозно исполненная «Хибинскими чахкликами» сценка-пародия на известную телепрограмму «Квартирный вопрос». В интерпретации «Чахкликов» данная телепрограмма сделала ремонт в камере следственного изолятора, после чего осуждённый не захотел уезжать из такой роскоши в колонию. А «Угольный пиар» решил усилить свой состав настоящим «тяжеловесом». И заместитель начальника ИК-17 Андрей Серков не подкачал, блестяще исполнив в одной из сценок роль врача родильного отделения. Овации зала сорвал «Окей» злободневным музыкальном номером о занесённых снегом городских улицах и тротуарах. Также весьма удачно удалось сборной ИК-23 затронуть известную тему «оборотней в погонах». В их остроумной сценке старательный служака Федот по ночам, принимая вид оборотня, выполнял поручения «нехороших» осуждённых. Всячески старались раскрыть свои таланты и другие КВНщики.

Общее мнение о конкурсантах перед подведением итогов выразил один из членов жюри, заведующий отделом досуга «Лапландии» Антон Дубовицкий, заметивший, что был приятно удивлён высоким уровнем подготовки абсолютно всех команд. По его словам, и юмор был профессиональным, и в то же время сбалансированным, - именно в той мере, в какой необходимо для зрителя.

Награждая победителей и призёров конкурса, начальник УФСИН Евгений Шихов поблагодарил всех артистов за показанную замечательную игру, за минуты истинного наслаждения юмором и вокальным мастерством.

По мнению жюри, в составе которого были как работники культуры, так и ветераны и действующие сотрудники УИС, победителем стала сборная Отдела по конвоированию «Окей», награждённая кубком и дипломом первой степени.

На втором месте – сборная ИК-23 «Тун-тун-тыщ-тун», на третьем - сборная КП-24 и УИИ г.Оленегорска «Минимум».

По итогам прошедших 4-х по счёту игр «КВН УИС» из состава чемпиона и призёров будет сформирована сборная УФСИН, которой предстоит выступить на областном конкурсе «КВН в погонах» среди команд силовых структур, который пройдёт в Мурманске 19 февраля.

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