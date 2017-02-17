Дорога на Териберку открыта, но порывистый ветер и снег приводят к новым перемётам, «перечёркивая» работу дорожниковЕвропарламент проголосовал за дальнейшую централизацию и создание общей европейской армии
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика17.02.17 11:55

Задача органов власти – развивать социальную сферу как единое целое - Светлана Виденеева

В региональном Министерстве социального развития прошел методический час для негосударственных поставщиков социальных услуг. Специалисты ведомства познакомили предпринимателей и представителей некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере социального обслуживания, с теоретическим материалом по работе с базой данных «Электронный социальный регистр населения Мурманской области». Была предоставлена возможность на практике применить полученные знания – в аудитории был развернут компьютерный класс, все желающие могли попрактиковаться в занесении сведений в базу.

Как отметили участники семинара, теоретический материал и практическое занятие были поданы в доступной и понятной форме – только самое нужное и основное.

По словам первого заместителя министра социального развития Мурманской области Светланы Виденеевой, сейчас задача органов власти – развивать социальную сферу как единое целое, со всеми её участниками: государственными учреждениями, бизнесом и некоммерческими организациями. «Существующее законодательство предъявляет требования как к качеству оказываемых услуг, так и к своевременному предоставлению отчётности. Поэтому сегодня повышение уровня компетенции представителей негосударственного сектора приобретает особую актуальность», – подчеркнула она.

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

Loading...
-Аналитика74% компаний в 2016 году больше увольняли, чем нанимали сотрудниковЗа последний год количество вакансий в арктической зоне РФ увеличилось вдвоеПри поиске работы 69% выпускников с высшим образованием столкнулись с трудностями в связи с отсутствием опыта работы
-ФоторепортажНе так страшна метель, как её малюют
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееРСПП подталкивает Путина к очередному сроку
-Слово не воробей...Взлётная площадка для молодых политиков
-Нам интересно Ваше мнение
13.02.17: Председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал идею принятия закона о защите чести и достоинства президента РФ, в том числе от нападок в прессе. Ваше отношение к этой инициативе?Проголосовало: 355 человек
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
-Скоро в эфире14:00«Умка». Детская программа (6+)14:30Новости. Информационная программа.15:00«Неизвестная версия». Документальный цикл (12+)16:00«Международные новости». Информационная программа16:30Новости. Информационная программа.17:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)
-PRO ДеньгиСвежая белокочанная капуста опять «порадовала» северян ростом ценВ Мурманской области в январе больше всего цены подросли на овощи-PRO ВалютуРоссийская валюта незначительно дорожает к уровням закрытия, поддержанная растущей нефтьюЕвро подскочил почти на 63 копейки, доллар – почти на 38 копеек-PRO ЭнергетикуВыездное совещание о прохождении отопительного периода прошло на котельной «Северная»Колэнерго работает в режиме повышенной готовности-PRO ЖКХИзбавляемся от очередной законодательной коллизии - за общедомовые нужды разрешили платить по счётчикамПрокуратура опять выявила факты ненадлежащей уборки придомовых территорий многоквартирных домов-PRO Нефть и газКрупные запасы нефти обнаружены в южной части Баренцева моря - «DEA»Рынок нефти неустойчив, отменять мораторий на лицензии на шельф в ближайшее время не планируется – Сергей Донской-PRO ЗаконыВ России станет больше бомжей, или Минюст предложил лишать должников единственного жильяС декабря 2017 года для оказания услуг по прерыванию беременности медучреждениям придётся получать лицензию
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыРедакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения