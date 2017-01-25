Задолженность по заработной плате в Мурманской области на 1 января составила 111,8 млн рублей

Мурманскстат разместил информацию о просроченной задолженности по заработной плате в организациях Мурманской области на 1 января 2017 года. По сведениям организаций (кроме субъектов малого предпринимательства), на 1 января 2017 года суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности составила 111,8 млн рублей и уменьшилась по сравнению с 1 декабря 2016 года на 19,7 млн рублей (на 15,0%) в основном за счёт её погашения в филиале «СУ № 316» и обособленном подразделении филиала «Управление механизации и автотранспорта № 321» ФГУП «ГУССТ № 3 при Спецстрое России» в городе Североморске.

Вся сумма задолженности сложилась по причине отсутствия собственных средств организаций.

На три организации, находившиеся в процессе конкурсного производства, приходилось 57,5% всей задолженности по заработной плате.

Численность работников, перед которыми имелась просроченная задолженность по заработной плате, составила 1195 человек, из которых в организациях по добыче полезных ископаемых занято 591 человек, в строительстве – 330, в обрабатывающих производствах – 246.

Объём просроченной задолженности по заработной плате на 1 января 2017 года в среднем на одного работника организаций, имевших просроченную задолженность, составил 93519 рублей.

Наибольшая сумма задолженности по заработной плате на 1 января 2017 года приходилась на организации, расположенные в Ковдорском районе, городе Мурманске и ЗАТО город Североморск.

Просроченная задолженность по заработной плате по видам экономической деятельности на 1 января года характеризуется следующими данными: