Законодательные гайки закручиваются всё сильнее

В три раза больше ужесточающих законов, чем смягчающих, было принято за два года в России по вопросам уголовного правосудия. Об этом говорится в докладе Центра стратегических разработок «Развитие системы уголовного правосудия», пишет ТАСС. «Процент принятых инициатив по смягчению уголовного закона вдвое больше, чем процент внесенных ужесточающих инициатив: 29% и 14% соответственно. Но при этом ужесточающие законопроекты вносились в семь раз чаще, чем смягчающие. В итоге, ужесточающих законов было, к сожалению, принято в три раза больше, чем смягчающих: 17 против пяти», - говорится в докладе.

Как отмечается в документе, самыми успешными с точки зрения принятых внесенных инициатив стали президент РФ (7 из 7), Верховный суд РФ (3 из 4), а также правительство РФ (14 из 24). В тоже время в докладе отмечаются низкие показатели успешности депутатов и сенаторов, которые внесли наибольшее число законопроектов. Так, члены Совета Федерации внесли 39 законопроектов, из которых приняли всего три. А депутаты Госдумы за два года предложили целых 147 инициатив, но сами же согласились поддержать только 17, говорится в докладе.

Авторы исследования полагают, что такая «сравнительно низкая результативность депутатов и сенаторов обусловлена тем, что они чаще выступали с популистскими проектами, или выдвигали законопроекты, не находившие достаточной поддержки». В целом, по их мнению, за период с 1 августа 2014 года по 1 августа 2016 года законопроектная активность в сфере уголовного правосудия не носила системного характера, фактически это были точечные, изолированные предложения, не связанные между собой, а иногда и противоречившие друг другу.

По мнению авторов исследования, большая часть инициатив представляла собой скорее реакцию на события, вызывавшие общественный резонанс. Кроме того, значительная часть предложений, отмечается в докладе, не учитывала внутренней логики УК РФ и УПК РФ, взаимосвязи уголовного и уголовно- процессуального права с правом конституционным, гражданским и административным.