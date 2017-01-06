Мурманская область. Арктика06.01.17 15:48
В Баренцевом море идёт обледенение судов. На побережье Норвежского моря также бушует шторм, ожидается, что к вечеру высота волн достигнет 8-
10 метров.
Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, участок автодороги Заполярный - Сальмиярви с 0 по
23 км с 9.35 сегодняшнего дня закрыт до улучшения погодных условий.
Закрыт до улучшения погодных условий участок автодороги Заполярный - Сальмиярви
Сегодня в Мурманской области происходит усиление южного, юго-западного ветра. В Печенгском районе он достигнет в порывах 20-27 м/с в период с 17 до 20 часов, на западе области и в Мурманске - в период с 20 до 24 часов. Такая погода сохранится до 11-16 часов 7 января.
В Баренцевом море идёт обледенение судов. На побережье Норвежского моря также бушует шторм, ожидается, что к вечеру высота волн достигнет 8-
Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, участок автодороги Заполярный - Сальмиярви с 0 по
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