Закрыт до улучшения погодных условий участок автодороги Заполярный - Сальмиярви

Сегодня в Мурманской области происходит усиление южного, юго-западного ветра. В Печенгском районе он достигнет в порывах 20-27 м/с в период с 17 до 20 часов, на западе области и в Мурманске - в период с 20 до 24 часов. Такая погода сохранится до 11-16 часов 7 января.

В Баренцевом море идёт обледенение судов. На побережье Норвежского моря также бушует шторм, ожидается, что к вечеру высота волн достигнет 8- 10 метров .