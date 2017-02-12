Закрыто движение на автодороге Р-21 «Кола» в Мурманской области по причине неблагоприятных погодных условий

ФКУ Упрдор «Кола» сообщает, что с 17.00 закрыто движение всех видов транспорта на участке км 1470 - км 1510 автодороги Р-21 «Кола» в Мурманской области по причине неблагоприятных погодных условий в виде сильного порывистого ветра, низовой метели и нулевой видимости.

В Мончегорском районе в виду нулевой видимости, метели и сильного ветра в период с 17.30 до 24.00 организовано реверсивное движение на участке автодороги Р-21 «Кола» с 1245 км по 1265 км.

На автодороге «Кола - Серебрянские ГЭС» с 17.30 до 9.00 13 февраля закрыто движение с 0 км по 133 км.

А с 15.30 в виду нулевой видимости, метели и сильного ветра до улучшения погодных условий закрыто движение по региональной дороге Заполярный – Сальмиярви с 0 км по 23 км. Объездной путь для движения транспортных средств осуществляется через 1572 км автодороги Р-21 «Кола» в сторону г. Заполярный.

С 17. 00 был закрыт проезд с 1470 км по 1550 км автодороги «Кола» в Печенгском районе. Объездной путь для движения транспортных средств осуществляется через автодорогу «Никель – Приречный – Лотта».

Госавтоинспекция Мурманской области настоятельно рекомендует автовладельцам воздержаться от дальних поездок без особой необходимости, особенно за пределы населенных пунктов.

По всем оперативным вопросам необходимо обращаться в ТСЦ ФКУ Упрдор «Кола» по телефонам: +7-921-800-07-94, (814 2) 44-44-77.