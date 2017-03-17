Заместитель губернатора Роман Дурягин встретился с генеральным консулом Литовской Республики в Санкт-Петербурге

Сегодня заместитель губернатора Мурманской области Роман Дурягин встретился с генеральным консулом Литовской Республики в Санкт-Петербурге Дайнюсом Нумгаудисом. Приветствуя литовского дипломата, Роман Дурягин отметил, что правительство Мурманской области всегда радо партнерским контактам.

«В рамках сегодняшней встречи нам очень важно найти новые точки соприкосновения с Литвой, особенно учитывая, что с 2008 года Литва является одним из наших внешнеторговых партнеров. Так, по итогам 2016 года внешнеторговый оборот Литвы с Мурманской областью вырос более чем на 10% по сравнению с 2015-м, и составил около 139 миллионов долларов США», – сказал Роман Дурягин.

«Мурманск для нас интересен в том числе и тем, что из 35 тысяч литовцев, живущих в России, 350 официально живут здесь, в Мурманске. И, знаете, хорошо живут! Пользуясь случаем, хочу поблагодарить Вас за условия, которые создаются литовской общине – они говорят, что чувствуют себя здесь хорошо и, в свою очередь, не создают проблем местным властям, а наоборот, помогают вашему региону идти вперед», – подчеркнул Дайнюс Нумгаудис.

В беседе стороны обсудили различные аспекты социально-экономического развития Мурманской области, а также перспективы развития сотрудничества в сфере культуры.

В субботу, 18 марта, генеральный консул Литовской Республики в Санкт-Петербурге Дайнюс Нумгаудис примет участие в церемонии открытия выставки литовского фотографа Ренатаса Якайтиса «Дикая природа Литвы». Экспонаты выставки, посвященной Году экологии в России, разместились в Мурманском областном краеведческом музее.