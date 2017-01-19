Зарплата врачей учреждений социальной защиты населения подросла почти до 90 тысяч рублей
Как сообщает региональное Министерство социального развития, по итогам мониторинга заработной платы работников учреждений социальной защиты населения Мурманской области за декабрь 2016 года среднемесячная начисленная заработная плата* работников учреждений, подведомственных ведомству, увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – на 24,3 процента и составила 60784,93 рубля.
Средняя заработная плата работников за декабрь 2016 года по должностям основного персонала составила: врачи – 89171,66 рубля; педагогические работники, оказывающие социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей – 48259,87 рубля; средний медицинский персонал – 49092,69 рубля; социальные работники – 43230,30 рубля; младший медицинский персонал – 46257,63 рубля.
По типам учреждений за декабрь 2016 года заработная плата составила: в стационарных учреждениях – 59169,14 рубля; в комплексных центрах социального обслуживания граждан – 52418,86 рубля; в центрах социальной поддержки населения – 85539,93 рубля.
* - указана среднемесячная начисленная заработная плата с учетом ежемесячных жилищно-коммунальных выплат (ЕЖКВ).