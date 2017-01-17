Завершается процедура формирования нового состава Общественной палаты Мурманской области

17 января состоится собрание членов палаты, назначенных губернатором Мурманской области и выбранных Мурманской областной думой. На собрании будут выбраны кандидаты от муниципальных образований.

Полномочия нового состава Общественной палаты начнутся с момента проведения перового пленарного заседания, которое запланировано на 3 февраля.

В это же время закончатся полномочия предыдущего состава. Срок полномочий нового состава продлится 2 года.