Завершилась IX зимняя Спартакиада «Спорт АЭС-2017»

На протяжении четырёх дней, с 14 по 17 февраля , в городе Полярные Зори Мурманской области проходила спартакиада работников АО «Концерн Росэнергоатом» по зимним видам спорта. Участие в IX зимней Спартакиаде работников российских атомных станций приняли 220 спортсменов с Балаковской, Белоярской, Калининской, Кольской, Курской, Ленинградской, Нововоронежской, Смоленской АЭС и центрального аппарата концерна «Росэнергоатом». Соревнования проходили на спортивных объектах Кольской АЭС в пяти дисциплинах: лыжные гонки, горные лыжи, сноуборд, полиатлон и шахматы.

Директор Кольской АЭС Василий Омельчук отметил, что концерн «Росэнергоатом» - ответственная компания, по-настоящему заботящаяся о людях и о такой важной составляющей для развития нашего общества как спорт. Своими победами спортсмены обозначили важную для нас дату – 25-летие концерна «Росэнергоатом», в состав которого входят все 10 атомных станций России. Приятно, что эти люди достигают высот и в производстве и в личных стремлениях и в спорте.

В Полярных Зорях создана прекрасная база для занятий зимними видами спорта, все спортивные объекты города хорошо подготовлены для проведения соревнований подобного уровня. При поддержке Кольской АЭС и концерна «Росэнергоатом» в городе построен крытый ледовый каток, работает горнолыжный комплекс «Салма», поддерживается в отличном состоянии лыжная трасса. Все спортивные объекты доступны для всех жителей и гостей города.

В командных соревнованиях по лыжным гонкам в результате напряженной борьбы 1 место осталось за хозяевами – Кольской АЭС, на 2-м – лыжники Калининской АЭС и на 3-м Ленинградская атомная станция.

Не менее серьёзная борьба развернулась на склонах горнолыжного комплекса Кольской АЭС «Салма». В командных соревнованиях по горным лыжам лидировала Кольская АЭС, Балаковская АЭС на 2 месте и Калининская на 3-м.

В командных соревнованиях по сноуборду места распределились следующим образом: 1 – Кольская АЭС, 2 – Ленинградская АЭС, 3 – Белоярская АЭС. Центральный аппарат АО «Концерн Росэнерготом» на 4 месте.

Итогом соревнований по полиатлону стала победа команды Кольской АЭС. Ленинградская АЭС на 2-м, и Смоленская на 3-м.

А лучшими шахматистами оказались работники Балаковской АЭС. На втором месте Кольская АЭС, и на 3-м – Калининская атомная станция.

Председатель профсоюзного комитета центрального аппарата концерна «Росэнергоатом» Константин Журавлёв сообщил, что лучшие из спортсменов войдут в сборную, которая будет представлять Концерн на «Атомиаде-2017» в марте.

Завершилась IX зимняя Спартакиада работников концерна Росэнергоатом «Спорт АЭС–2017» церемонией награждения победителей в большом зале городского Дворца культуры г. Полярные Зори, сообщает управление информации и общественных связей КАЭС.