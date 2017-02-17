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Мурманская область. Арктика17.02.17 14:25

Завершился региональный этап Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост»

Завершился региональный этап Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост» под девизом «За сохранение природы и бережное отношение к лесным богатствам». В нём приняли участие школьники из Мурманска, ЗАТО Александровск и Кандалакшского района. На конкурс были представлены работы по четырем номинациям: «Лесоведение и лесоводство», «Экология лесных животных», «Экология лесных растений», «Практическая природоохранная деятельность».

Победителя и призерами регионального этапа Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост» в номинации «Лесоведение и лесоводство» стали:

1 место – Глеб Гарлинский (гимназия г. Полярный, ЗАТО Александровск, руководители – Галина Москалева, учитель биологии, Людмила Татьян, учитель химии);

2 место – Анастасия Лагодская (кандалакшская детская эколого-биологическая станция, руководитель Марина Немцева, педагог дополнительного образования);

3 место – Екатерина Майборода (кандалакшская детская эколого-биологическая станция, руководитель Екатерина Сиротина, педагог дополнительного образования).

Победителя и призерами регионального этапа Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост» в номинации «Экология лесных животных»:

1 место – не присуждено;

2 место – Гурулёва Марина (кандалакшская детская эколого-биологическая станция, руководитель – Немцева Марина, педагог дополнительного образования);

3 место – не присуждено.

Победителя и призерами регионального этапа Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост» в номинации «Экология лесных растений»:

1 место – Полина Богданова (Дом детского творчества им. А. Торцева, руководители – Людмила Лямина, Наталия Маслова, методисты);

2 место – Полина Чесалкина (мурманская школа № 45, руководители – Александр Красавин, учитель биологии, Наталья Никитина, учитель начальных классов, Марина Красавина, учитель биологии, географии);

3 место – Карина Лялина (кандалакшская детская эколого-биологическая станция, руководитель Евгения Приставка, педагог дополнительного образования).

Победителя и призерами регионального этапа Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост» в номинации «Практическая природоохранная деятельность»:

1 место – Валерия Мищинская (школа № 1 имени М.А. Погодина, г. Полярный, ЗАТО Александровск, руководитель Наталья Киселева, учитель русского языка и литературы);

2 место – Арина Слетина (Первомайский Дом детского творчества г.Мурманска, руководитель Людмила Лустина, педагог-организатор).

3 место – не присуждено.

Победители и призеры конкурса будут награждены дипломами Министерства образования и науки Мурманской области. Все участники конкурса получают сертификаты.

Руководители конкурсных работ победителей и призеров конкурса будут награждены Благодарственными письмами Министерства образования и науки Мурманской области.

Лучшие работы по итогам конкурса направлены для участия в федеральном заочном этапе Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост» («За сохранение природы и бережное отношение к лесным богатствам»).

В финал очного этапа Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост» («За сохранение природы и бережное отношение к лесным богатствам») пройдут первые 15 участников, набравшие большее количество баллов по каждой номинации.

 

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