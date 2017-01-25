«Здравствуй, солнце!», - прокричат в воскресенье мурманчане

29 января в Мурманске пройдёт традиционный праздник «Здравствуй, солнце!». Театрализованные народные гуляния развернутся на площади Пять Углов возле главной городской ёлки. Начало – в 14 часов.

Гостей праздника ждут веселые игры, интересные конкурсы и яркая концертная программа.

В связи с проведением традиционного народного гулянья «Здравствуй, солнце» 29 января с 00 часов до 19 часов будет перекрыто движение всех видов транспорта, за исключением имеющего спецпропуска установленного образца, запрещена парковка, а также освобождены от транспорта:

– улица Ленинградская, от улицы Воровского до улицы Профсоюзов;

– улица Воровского, от проспекта Ленина до улицы Коминтерна.