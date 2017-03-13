Зенитчики Северного флота проведут боевые стрельбы на полигоне Ашулук в Астраханской области

Дивизионы зенитного ракетного полка соединения противовоздушной обороны Северного флота примут участие в тактическом учении с боевой стрельбой на полигоне Ашулук в Астраханской области.

Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-300, на которых зенитчики будут выполнять пуски, уже отправлены железнодорожными эшелонами из пунктов постоянной дислокации в Мурманской области к месту проведения учения. При этом задействованы только те системы вооружения, которые в данный момент не применяются в несении боевого дежурства по охране воздушного пространства российского Заполярья.

Перед отправкой в Астраханскую область дивизионы, привлеченные к предстоящему тактическому учению, провели тренировки по совершению маршей в назначенные позиционные районы, развёртыванию комплексов и подготовке к ведению стрельбы, обеспечению охраны и противодействию условным диверсионным группам, а также отработали погрузку на железнодорожные платформы.

Боевые пуски из комплексов ПВО С-300 Северного флота состоятся в апреле. Они будут проводиться по низколетящим, маневрирующим мишеням, имитирующим крылатые ракеты, летательные аппараты и другие средства воздушного нападения.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, планируется, что в рамках учения будет также проведён отборочный этап конкурса профессионального мастерства военнослужащих ПВО «Ключи от неба» Армейских международных игр 2017 года.