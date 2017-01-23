Мурманская область. Арктика23.01.17 16:30
«Жемчужину» притащили в порт Мурманска
Спасательное судно «Мурманрыба» наконец-то доставило в Мурманск траулер «Жемчужина», потерявший ход в Баренцевом море неделю назад, о чём «Арктик-ТВ» уже сообщало. Сегодня около 9 часов аварийное судно было доставлено в порт и пришвартовано на 41 причале, сообщает Северный экспедиционный отряд аварийно-спасательных работ.
В ходе недельной транспортировки «Жемчужины», которой помешал шторм в Баренцевом море, никто не пострадал. 30 человек экипажа сошли на берег родного порта.
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