«Жемчужину» притащили в порт Мурманска

Спасательное судно «Мурманрыба» наконец-то доставило в Мурманск траулер «Жемчужина», потерявший ход в Баренцевом море неделю назад, о чём «Арктик-ТВ» уже сообщало. Сегодня около 9 часов аварийное судно было доставлено в порт и пришвартовано на 41 причале, сообщает Северный экспедиционный отряд аварийно-спасательных работ.

В ходе недельной транспортировки «Жемчужины», которой помешал шторм в Баренцевом море, никто не пострадал. 30 человек экипажа сошли на берег родного порта.