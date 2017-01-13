Жилой район Росляково преображается - депутаты горсовета

Два года назад жилой район Росляково стал частью Мурманска. За это время его облик значительно изменился. Сегодня в рамках традиционного объезда здесь побывали депутаты Совета депутатов города. Они заглянули во дворы, проверили, насколько доступен общественный транспорт, и посетили обновленный сквер. Летом в нем разбили клумбу, установили скамейки.

– Сегодня жилой район Росляково производит благоприятное впечатление. Он стал полноценной частью Мурманска и участником всех городских программ. Однако работы предстоит еще много, и она будет продолжена, – отметила заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Тамара Прямикова.

Здесь ведётся большая работа по благоустройству: обновляется асфальтобетонное покрытие проезжей части, ремонтируются тротуары и лестницы, модернизируется система освещения. Жители Росляково принимают активное участие в ежегодной акции «Зелёный рекорд».

В прошлом году появились новые остановки общественного транспорта, по просьбе горожан в Росляково был запущен маршрут автобуса № 33. Сегодня он очень востребован. В целях безопасности пешеходные переходы оборудованы светофорами с кнопкой вызова.

Ведётся работа по очистке территории жилого района от несанкционированных свалок, проводятся регулярные рейды по контролю за деятельностью УК, которые дают положительный результат.