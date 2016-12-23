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Мурманская область. Арктика23.12.16 12:55

Житель Кандалакши нанёс ножевые ранения двум северянкам, приревновав свою сожительницу к её подруге

В дежурную часть полиции по городу Кандалакша из медицинского учреждения поступило сообщение о том, что к ним за помощью обратилась 32-летняя местная жительница с резаной раной правой голени.

Полицейские опросили потерпевшую и установили, что телесные повреждения потерпевшей причинил бывший сожитель её подруги.

Подозреваемый – ранее не судимый житель Кандалакши 1984 года рождения года рождения – был установлен сотрудниками полиции по горячим следам и задержан. Он признался в совершении преступления и рассказал, что он недавно вернулся в город  с учебы из другого города. Он пришёл на дискотеку и был неприятно удивлен, увидев там свою бывшую сожительницу вместе с её подругой. Молодой человек решил «наказать» свою бывшую девушку, для чего направился к ней домой и ждал, когда девушка и её подруга вернутся из ночного клуба. Когда девушки зашли в подъезд, начался конфликт, в ходе которого мужчина выхватил нож и нанес резаные раны своей бывшей сожительнице и ее подруге.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в отношении жителя Кандалакши полицейскими возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ. Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей, - лишение свободы на срок до двух лет.

 

 

 

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